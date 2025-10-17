Spectacle quelque chose à te dire Cernay

Spectacle quelque chose à te dire

La Cie Estro unit tango et danse contemporaine dans une exploration poétique de l’amour.

La Cie Estro mêle tango et danse contemporaine pour explorer les multiples visages de l’amour. Six danseurs et un musicien tissent une œuvre vibrante, entre émotion, dialogue et poésie du mouvement. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Cie Estro unites tango and contemporary dance in a poetic exploration of love.

German :

Die Cie Estro vereint Tango und zeitgenössischen Tanz in einer poetischen Erkundung der Liebe.

Italiano :

Cie Estro unisce tango e danza contemporanea in un’esplorazione poetica dell’amore.

Espanol :

Cie Estro une tango y danza contemporánea en una poética exploración del amor.

