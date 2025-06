Spectacle Quentin et Jérémie collège en fleurette Saint-Gengoux-le-National 3 juillet 2025 10:30

Début : 2025-07-03T10:30:00 – 2025-07-03T12:00:00

Fin : 2025-07-03T14:00:00 – 2025-07-03T15:30:00

La pièce suit la trajectoire scolaire de Quentin et Jérémie, deux pré-adolescents de 11 ans qui entrent au collège. Les deux garçons ne sont pas si différents ; ils voudraient tous les deux être populaires et aimés de leurs pairs. Mais Jérémie se saisit d’une mini maladresse de Quentin pour prendre l’ascendant sur lui et se valoriser à ses dépends. Ainsi, assez vite, Quentin va se retrouver harcelé par la classe menée par Jérémie.

Texte et mise en scène Yeelem JAPPAIN

collège en fleurette 8 rue Joli coeur 71460 Saint-gengoux-le-national Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}]

Compagnie Cipango / Yeelem Jappain cipango quentin et jeremie