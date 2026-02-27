Spectacle Qu’est-ce que tu as dans la tête? Dun-le-Palestel
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, nous avons le plaisir de vous proposer un spectacle e qui mêle découverte, humour et émerveillement autour des mystères de notre cerveau.
Un moment à partager en famille (à partir de 11 ans), entre amis ou entre curieux, pour apprendre en s’amusant et vivre une expérience originale.
⏰ 19h
️ Entrée libre gratuit .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00
