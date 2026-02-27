Spectacle Qu’est-ce que tu as dans la tête?

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, nous avons le plaisir de vous proposer un spectacle e qui mêle découverte, humour et émerveillement autour des mystères de notre cerveau.

Un moment à partager en famille (à partir de 11 ans), entre amis ou entre curieux, pour apprendre en s’amusant et vivre une expérience originale.

Le 19 Mars

Salle Apollo Dun le Palestel

⏰ 19h

️ Entrée libre gratuit .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Qu’est-ce que tu as dans la tête?

L’événement Spectacle Qu’est-ce que tu as dans la tête? Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pays Dunois