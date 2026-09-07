Spectacle « Qui va chez Baba Yaga ? », Grange aux Dîmes, Colomby-Anguerny

Informations pratiques

Spectacle « Qui va chez Baba Yaga ? » Dimanche 4 octobre, 16h00 Grange aux Dîmes Calvados

Jauge limitée à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Conte, musique et images animées

Une princesse espiègle, Miette, a perdu le goût de la vie. Elle part à sa recherche. D’aventures en malices, elle arrive chez Baba Yaga, la terrible et affamée ogresse.

À quelle sauce va-t-elle être mangée ?

Qui va chez Baba Yaga… est une histoire qui questionne le sens de la vie et la recherche du bonheur.

C’est un conte initiatique et intemporel pour les enfants d’aujourd’hui et les enfants d’hier que nous étions.

Grange aux Dîmes 1 Rue du Bout Mâcon, 14610 Colomby-Anguerny Colomby-Anguerny 14610 Anguerny Calvados Normandie https://mediatheques-coeurdenacre.fr/

Biblis en folie 2026

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