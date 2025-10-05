Spectacle Qui veut la peau du magicien ? Wassy

Spectacle Qui veut la peau du magicien ?

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tout public

Une comédie magique dès 4 ans, mêlant frissons, rires, grande illusion et interaction avec le public. Une aventure au cœur d’un château hanté par un spectre mystérieux. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

