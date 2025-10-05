Spectacle Qui veut la peau du magicien ? Wassy
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Début : 2025-10-05
Tout public
Une comédie magique dès 4 ans, mêlant frissons, rires, grande illusion et interaction avec le public. Une aventure au cœur d’un château hanté par un spectre mystérieux. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
