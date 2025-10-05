Spectacle « Quinte et Chante » à Faux-Villecerf Faux-Villecerf

Spectacle « Quinte et Chante » à Faux-Villecerf

Salle socioculturelle Faux-Villecerf Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-05 15:30:00
Le dimanche 5 octobre 2025 à 15h30
Spectacle du groupe « Quinte et Chante » à la salle socioculturelle de Faux-Villecerf
Entrée Gratuite   .

Salle socioculturelle Faux-Villecerf 10290 Aube Grand Est +33 6 29 77 65 49 

L’événement Spectacle « Quinte et Chante » à Faux-Villecerf Faux-Villecerf a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise