Spectacle R.I.P. Cerisaie Salle des fêtes L’Isle-en-Rigault

Spectacle R.I.P. Cerisaie
Salle des fêtes Rue Henri Chevallier L’Isle-en-Rigault Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Théâtre Cie Mamaille
Conseillé à partir de 12 ans
Dernière pièce de Tchekhov, La Cerisaie conçue au départ comme une comédie nous ouvre les portes d’un monde qui s’effondre et se transforme. Plus d’un siècle après l’écriture de ce chef d’œuvre, c’est à notre tour de vivre une période de bouleversements vertigineux. R.I.P. Cerisaie nous invite à rire, à regarder avec distance, humour et dérision ce sol qui tremble sous nos pas.
Grâce à son humour très décalé et à la poésie de Tchekhov, la cie Mamaille nous propose de puiser dans le théâtre une ressource, une énergie infinie, celle de continuer à vivre avec enthousiasme.
Prix libre.Tout public
Salle des fêtes Rue Henri Chevallier L’Isle-en-Rigault 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 66 60 azimuts@cieazimuts.com
English :
Theater ? Mamaille company
Recommended for ages 12 and up
Chekhov?s last play, The Cherry Orchard originally conceived as a comedy opens the door to a world that is collapsing and changing. More than a century after this masterpiece was written, it’s our turn to experience a period of dizzying upheaval. R.I.P. Cerisaie invites us to laugh, to look with distance, humor and derision at the ground shaking beneath our feet.
Thanks to its highly offbeat humor and Chekhov’s poetry, Mamaille invites us to draw on the theater as a resource, an infinite energy, to keep on living with enthusiasm.
Free admission.
German :
Theater ? Cie Mamaille
Empfohlen ab 12 Jahren
Tschechows letztes Stück, Der Kirschgarten, das ursprünglich als Komödie gedacht war, öffnet uns die Tür zu einer Welt, die zusammenbricht und sich verändert. Mehr als ein Jahrhundert nach der Entstehung dieses Meisterwerks sind wir nun an der Reihe, eine Zeit schwindelerregender Umwälzungen zu erleben. R.I.P. Kirschgarten lädt uns ein, zu lachen und mit Distanz, Humor und Spott den Boden zu betrachten, der unter unseren Schritten zittert.
Dank ihres sehr schrägen Humors und der Poesie Tschechows schlägt uns die Cie Mamaille vor, aus dem Theater eine Ressource zu schöpfen, eine unendliche Energie, nämlich die, mit Enthusiasmus weiterzuleben.
Freier Preis.
Italiano :
Teatro ? Compagnia Mamaille
Consigliato a partire dai 12 anni
L’ultima opera di Cechov, Il giardino dei ciliegi, originariamente concepita come una commedia, apre le porte a un mondo che sta crollando e cambiando. Più di un secolo dopo la stesura di questo capolavoro, tocca a noi vivere un periodo di vertiginosi sconvolgimenti. R.I.P. Cerisaie ci invita a ridere, a guardare con distanza, umorismo e derisione la terra che trema sotto i nostri piedi.
Con il suo umorismo fortemente anticonformista e la sua poesia di Cechov, Mamaille ci invita ad attingere al teatro come una risorsa, una fonte infinita di energia, l’energia per continuare a vivere con entusiasmo.
Ingresso libero.
Espanol :
Teatro ? Compañía Mamaille
Recomendado a partir de 12 años
La última obra de Chéjov, El huerto de los cerezos, concebida originalmente como una comedia, abre la puerta a un mundo que se derrumba y cambia. Más de un siglo después de que se escribiera esta obra maestra, nos toca vivir un periodo de vertiginosa agitación. R.I.P. Cerisaie nos invita a reír, a mirar con distancia, humor y sorna el suelo que tiembla bajo nuestros pies.
Mamaille nos invita, con su humor tan fuera de lo común y la poesía de Chejov, a recurrir al teatro como recurso, fuente infinita de energía, la energía para seguir viviendo con entusiasmo.
Entrada gratuita.
