SPECTACLE RACINE DE VIE Place Marcel Daniel Paimbœuf

Place Marcel Daniel Chapelle Saint-Charles Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-11-12 11:15:00

2025-11-12

Une petite graine, on la voit à peine ! Et pourtant… Libre comme l’air, le vent lui souffle des rencontres merveilleuses. Un brin de chaleur, un peu de lumière, quelques gouttes d’eau, et beaucoup d’amour, suffisent pour qu’elle prenne racine et s’élève un peu plus haut.

Par la Cie La roue tourne

Sur réservation auprès du CSC Mireille Moyon 02 44 06 01 57

Dans le cadre du mois des tous petits.

Durée 30 min Public 0-3 ans .

Place Marcel Daniel Chapelle Saint-Charles Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

