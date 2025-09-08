Spectacle Racine Humani Théâtre Fessenheim

Spectacle Racine Humani Théâtre

rue des Seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Jeanne est une collégienne mal dans sa peau. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose partir loin d’ici, loin de ses camarades de classe, loin du monde des adultes. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence. Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée de chants occitans, la pièce fait l’écho des colères, des interrogations des adolescents sur le monde adulte et de leur besoin d’émancipation. .

rue des Seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31

