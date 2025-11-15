Spectacle “Raconte-moi, Les Mille et Une Nuits” par la cie Terrain vague Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Au milieu des plaines désertiques se dressent des royaumes orientaux aux pieds des oasis. À l’ombre des grenadiers cohabitent sultans, génies, princesses et miséreux. Leurs aventures nous ont été contées, jouées et chantées jusqu’au bout de Mille et Une Nuits.

Deux comédiennes plongent petits et grands dans l’univers des Mille et Une Nuits au travers de contes sonores faits de drôles de bruitages, de chants et d’instruments merveilleux.

Tout public à partir de 6 ans

Laissez-vous bercer et emporter dans un voyage aux saveurs d’Orient.

gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/