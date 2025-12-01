Spectacle Racontée d’hiver pluie d’étoiles Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle Racontée d’hiver pluie d’étoiles Noël à Chartres 2025

Noémie Sanson joue avec sa voix, son corps pour emmener les tout-petits au pays de l’imaginaire, du rire, et du plaisir.

Ses mains dansent, sa voix chante ou se métamorphose au grès de l’instant. Les grands embarquent dans l’aventure tout autant que les tout-petits, qui en sont ravis ! Pluie d’étoiles pour éclairer les nuits d’hiver, pour se réchauffer ensemble et entendre la voix des anges bercer les petits au cœur de la nuit. Par l’association Tohu Bohu, un spectacle jeune public pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min). 7 .

English :

Noémie Sanson plays with her voice and her body to take toddlers to the land of imagination, laughter and fun.

German :

Noémie Sanson spielt mit ihrer Stimme und ihrem Körper, um die Kleinsten in das Land der Fantasie, des Lachens und des Vergnügens zu entführen.

Italiano :

Noémie Sanson gioca con la sua voce e il suo corpo per portare i più piccoli nella terra dell’immaginazione, delle risate e del divertimento.

Espanol :

Noémie Sanson juega con su voz y su cuerpo para llevar a los más pequeños al país de la imaginación, la risa y la diversión.

