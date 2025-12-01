Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye samedi 20 décembre 2025.

Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Vous êtes fan des chansons des années 80 ?

La troupe du célèbre cabaret Le Mirage vous propose un spectacle pour tous. Un véritable spectacle dynamique et entrainant, dansé et chanté en direct avec 6 artistes.

Ce spectacle comprend plus de 40 tubes légendaires qui ont marqué les années 80. .

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

English :

German :

Italiano :

Espanol : Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly

L’événement Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Blaye