Spectacle Radio 80, le show au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20
2025-12-20
Vous êtes fan des chansons des années 80 ?
La troupe du célèbre cabaret Le Mirage vous propose un spectacle pour tous. Un véritable spectacle dynamique et entrainant, dansé et chanté en direct avec 6 artistes.
Ce spectacle comprend plus de 40 tubes légendaires qui ont marqué les années 80. .
Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49
