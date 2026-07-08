Spectacle Radio live — Réuni·es Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle Radio live — Réuni·es

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Il y a la réalité augmentée et la radio augmentée. Grâce à Aurélie Charon, par ailleurs productrice à France Culture, le principe radiophonique du reportage et de l’interview prend corps sur scène dans une esthétique diffractée qui mêle musique live, dessins en direct et projections documentaires.

Il y a la réalité augmentée et la radio augmentée. Grâce à Aurélie Charon, par ailleurs productrice à France Culture, le principe radiophonique du reportage et de l’interview prend corps sur scène dans une esthétique diffractée qui mêle musique live, dessins en direct et projections documentaires à la présence en chair et en os des personnalités conviées. Depuis plus de dix ans, Aurélie Charon sillonne les continents à la rencontre de ses contemporain·es. Dans un monde percuté de guerres, elle traque l’espoir à travers une jeunesse qui ne baisse pas les bras. Avec ce nouvel opus en triptyque, elle se penche sur la possibilité de la réconciliation. Des témoignages captivants, des parcours de vie inouïs, des personnalités qui forcent le respect. On ne sort pas indemne d’un tel shot de vérité.

Spectacle présenté dans le cadre du MILLENIUM 2027, Année européenne des Normands, initiée par la Région Normandie.

Durée 2h30. À partir de 13 ans. Conception et écriture scénique Aurélie Charon Artiste associée, en complicité avec Amélie Bonnin et Gala Vanson, Avec en alternance Karam Al Kafri, Sihame El Mesbahi, Amir Hassan, Rayane Jawhary, Yannick Kamanzi, Hala Rajab. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Radio live — Réuni·es

There is augmented reality and augmented radio. Thanks to Aurélie Charon, who is also a producer at France Culture, the radio-style format of reporting and interviews takes shape on stage in a multifaceted aesthetic that blends live music, live drawings and documentary projections.

L’événement Spectacle Radio live — Réuni·es Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité