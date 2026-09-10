Spectacle radiophonique : La Rivière qui coule à l’envers Théâtre les Arts Cluny

Informations pratiques

Cluny

Spectacle radiophonique : La Rivière qui coule à l’envers

Théâtre les Arts Place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Elle, c’est la Grosne, une rivière qui dévale les petites montagnes du beaujolais jusqu’à la plaine de Saône.

On dit d’Elle qu’elle est toutes les rivières. Elle a mille visages. De ses sources jusqu’à son embouchure, trois personnages guident nos oreilles : un pêcheur qui parle d’Elle avec amour, une poétesse qui tisse les fils de l’histoire, et une humaine rêveuse qui part la découvrir.

Remontant le courant de notre relation aux rivières, qui n’est pas sans remous, ce voyage sonore nous plonge dans l’eau jusqu’au cœur. Indispensable à nos vies, baromètre de nos impasses comme de nos espoirs, la rivière chante encore. Mais qu’entendons-nous de ce qu’elle nous confie ?

Création Christina Firmino et Julia Pinget

Le spectacle radiophonique fait partie intégrante du projet La Rivière qui coule à l’envers initié en 2024. L’ensemble est porté par l’association Ciné Ressources 71 en compagnonnage avec le collectif d’éducation populaire La Chahutte. Il est réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau RMC et de l’EPAGE du bassin versant de la Grosne. Il est également soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la préfecture de Saône-et-Loire, le Département de la Saône-et-Loire, la MSA via son dispositif « MSA Solidaire », l’Office de tourisme du clunisois et la Ville de Cluny. Le projet a été accueilli à la Pimenterie en 2025. Il est en résidence de création au Théâtre Les Arts de Cluny en 2025 et 2026. .

Théâtre les Arts Place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 61 32 56 andreaaubert@yahoo.fr

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English : Spectacle radiophonique : La Rivière qui coule à l’envers

L’événement Spectacle radiophonique : La Rivière qui coule à l’envers Cluny a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II