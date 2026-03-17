Spectacle Rage, Anna Gaïotti 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Spectacle Rage, Anna Gaïotti

Jeudi 7 mai 2026 de 19h à 20h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Anna Gaïotti était en résidence au 3 bis f au printemps 2025. Depuis, RAGE a été créé au festival Musica de Strasbourg. Le spectacle s’inspire du film-essai La Rabbia de Pier Paolo Pasolini et explore différentes formes de rage.

Individuelles ou collectives, celles qui se manifestent dans différents contextes politiques ou dans des réalités symptomatiques biologiques. La rage dont il est question ici n’est pas simplement une explosion de colère. Elle est autre chose — plus complexe, plus profonde, peut-être plus viscérale. Elle prend corps à travers des mouvements — violents, intenses, chaotiques. Elle pousse à la lucidité, à la conscience aiguë de ce qui ne peut plus être changé. D’un côté, il y a la mort omniprésente, de l’autre, une résistance furieuse. La rage devient alors une force de survie. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Anna Gaïotti was in residence at 3 bis f in spring 2025. Since then, RAGE has been premiered at the Musica festival in Strasbourg. The show is inspired by Pier Paolo Pasolini?s film essay La Rabbia, and explores different forms of rage.

L’événement Spectacle Rage, Anna Gaïotti Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence