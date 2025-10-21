Spectacle Raiponce Theater Baden Alsace Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-10-21 16:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Redécouvrez l’histoire de Raiponce, maintenue prisonnière au sommet d’une tour sombre et qui n’espère qu’une seule chose trouver son cher et tendre prince.

Une réinterprétation du conte des Frères Grimm par Jean-Michel Räber sous forme de comédie musicale franco-allemande.

Entre chants et rebondissements, les 4 comédiens sautent et trébuchent dans l’aventure du passage à l’âge adulte dans un monde fantastique et magique.

Une aventure à vivre en famille, dès 6 ans ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

