Spectacle râle et ris Bouxières-aux-Dames

Spectacle râle et ris

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Découvrez le parcours de 2 amies qui tentent d’arrêter de râler… Tout en offrant un regard plein d’humour sur les relations au quotidien !

Une manière ludique de découvrir des astuces pour plus de bonne humeur en famille.

Le spectacle est suivi d’un échange avec le public

Quelles sont vos bonnes raisons de râler ?

Est-ce un choix ou une habitudes dont vous aimeriez vous défaire ?

Quelles sont les astuces pour faire autrement ?

Entrée libre, salle Majorelle.Tout public

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr

English :

Discover the journey of 2 friends who are trying to stop grumbling? All the while offering a humorous look at everyday relationships!

It’s a fun way to discover tips for a happier family.

The show is followed by a discussion with the audience:

What are your good reasons for grumbling?

Is it a choice or a habit you’d like to break?

What tips do you have for doing things differently?

Free admission, Majorelle room.

German :

Entdecken Sie den Weg von zwei Freundinnen, die versuchen, mit dem Nörgeln aufzuhören Dabei werfen Sie einen humorvollen Blick auf die Beziehungen im Alltag!

Eine spielerische Art, Tipps und Tricks für mehr gute Laune in der Familie zu entdecken.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Austausch mit dem Publikum statt:

Was sind Ihre guten Gründe zu meckern?

Ist das eine Wahl oder eine Angewohnheit, die Sie gerne ablegen würden?

Welche Tipps haben Sie, um es anders zu machen?

Freier Eintritt, Majorelle-Saal.

Italiano :

Scoprite il viaggio di due amiche che cercano di smettere di brontolare? Il tutto offrendo uno sguardo umoristico sulle relazioni quotidiane!

Un modo divertente per scoprire i consigli per una famiglia più felice.

Lo spettacolo è seguito da un dibattito con il pubblico:

Quali sono i vostri buoni motivi per brontolare?

È una scelta o un’abitudine che vorreste interrompere?

Quali consigli avete per fare le cose in modo diverso?

Ingresso libero, sala Majorelle.

Espanol :

Descubre el viaje de 2 amigos que intentan dejar de refunfuñar? ¡Todo ello mientras ofrecen una mirada humorística a las relaciones cotidianas!

Es una forma divertida de descubrir consejos para una familia más feliz.

El espectáculo va seguido de un coloquio con el público:

¿Cuáles son tus buenas razones para refunfuñar?

¿Es una elección o un hábito que te gustaría abandonar?

¿Qué consejos tienes para hacer las cosas de otra manera?

Entrada gratuita, sala Majorelle.

