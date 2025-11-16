Spectacle Rallumons les étoiles place Jean Jacques Rousseau Soyaux
Spectacle Rallumons les étoiles place Jean Jacques Rousseau Soyaux dimanche 16 novembre 2025.
Spectacle Rallumons les étoiles
place Jean Jacques Rousseau Auditorium de Soëlys Soyaux Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Rallumons les étoiles de Fanny Parra est un conte poético-musical familial qui met en lumière notre rapport à l’environnement.
place Jean Jacques Rousseau Auditorium de Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr
English :
fanny Parra?s Rallumons les étoiles (Let?s light up the stars) is a poetic-musical family tale that sheds light on our relationship with the environment.
German :
Rallumons les étoiles von Fanny Parra ist ein poetisch-musikalisches Familienmärchen, das unsere Beziehung zur Umwelt beleuchtet.
Italiano :
Rallumons les étoiles (Accendiamo le stelle) di Fanny Parra è un racconto familiare poetico-musicale che fa luce sul nostro rapporto con l’ambiente.
Espanol :
Rallumons les étoiles (Iluminemos las estrellas), de Fanny Parra, es un cuento familiar poético-musical que arroja luz sobre nuestra relación con el medio ambiente.
L’événement Spectacle Rallumons les étoiles Soyaux a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême