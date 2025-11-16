Spectacle Rallumons les étoiles place Jean Jacques Rousseau Soyaux

Spectacle Rallumons les étoiles

place Jean Jacques Rousseau Auditorium de Soëlys Soyaux Charente

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Rallumons les étoiles de Fanny Parra est un conte poético-musical familial qui met en lumière notre rapport à l’environnement.

place Jean Jacques Rousseau Auditorium de Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr

English :

fanny Parra?s Rallumons les étoiles (Let?s light up the stars) is a poetic-musical family tale that sheds light on our relationship with the environment.

German :

Rallumons les étoiles von Fanny Parra ist ein poetisch-musikalisches Familienmärchen, das unsere Beziehung zur Umwelt beleuchtet.

Italiano :

Rallumons les étoiles (Accendiamo le stelle) di Fanny Parra è un racconto familiare poetico-musicale che fa luce sul nostro rapporto con l’ambiente.

Espanol :

Rallumons les étoiles (Iluminemos las estrellas), de Fanny Parra, es un cuento familiar poético-musical que arroja luz sobre nuestra relación con el medio ambiente.

