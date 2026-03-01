Spectacle Ramon et les cigales

2 Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ramon et les cigales est un groupe de 25 musiciens-chanteurs qui se nourrit en grande partie de la chanson française. Le groupe interprète des titres de tous styles musicaux. La variété du répertoire s’inspire de la chanson de variété, de la nouvelle scène française, de titres intimistes,…

Ramon et les cigales est un groupe de 25 musiciens-chanteurs qui se nourrit en grande partie de la chanson française. Le groupe interprète des titres de tous styles musicaux. La variété du répertoire s’inspire de la chanson de variété, de la nouvelle scène française, de titres intimistes, ou encore de titres à succès. Les styles musicaux varient du rock au swing en passant par la chanson classique ou encore le reggae. 15 .

2 Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 32 75 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ramon et les cigales is a group of 25 musician-singers who draw their inspiration largely from French chanson. The group performs songs of all musical styles. Their varied repertoire is inspired by chanson de variété, the new French scene, intimate songs,…

L’événement Spectacle Ramon et les cigales Truyes a été mis à jour le 2026-02-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme