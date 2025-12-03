Spectacle ‘Range ta chambre’ salle des fêtes Le Val-d’Ajol
Spectacle ‘Range ta chambre’ salle des fêtes Le Val-d’Ajol mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle ‘Range ta chambre’
salle des fêtes 1 place du so Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 15:30:00
2025-12-03
Spectacle proposé par Poil à gratter
Le mercredi 3 décembre 2025, à 14h30, à la salle des fêtes du Val d’Ajol.
Spectacle de chansons pour enfants.
GratuitTout public
salle des fêtes 1 place du so Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76 mjcvaldajol@outlook.fr
English :
Proposed by Poil à gratter
Wednesday, December 3, 2025, at 2:30pm, at the Val d’Ajol village hall.
Song show for children.
Free
German :
Von Poil à gratter vorgeschlagene Aufführung
Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 14.30 Uhr im Festsaal von Val d’Ajol.
Aufführung von Kinderliedern.
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo realizzato da Poil à gratter
Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 14.30, presso la sala del villaggio di Val d’Ajol.
Spettacolo di canzoni per bambini.
Gratuito
Espanol :
Espectáculo de Poil à gratter
Miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 14.30 h, en el ayuntamiento de Val d’Ajol.
Espectáculo de canciones para niños.
Gratis
