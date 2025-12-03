Spectacle ‘Range ta chambre’ salle des fêtes Le Val-d’Ajol

Spectacle ‘Range ta chambre’

Spectacle proposé par Poil à gratter

Le mercredi 3 décembre 2025, à 14h30, à la salle des fêtes du Val d’Ajol.

Spectacle de chansons pour enfants.

salle des fêtes 1 place du so Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76 mjcvaldajol@outlook.fr

English :

Proposed by Poil à gratter

Wednesday, December 3, 2025, at 2:30pm, at the Val d’Ajol village hall.

Song show for children.

Free

German :

Von Poil à gratter vorgeschlagene Aufführung

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 14.30 Uhr im Festsaal von Val d’Ajol.

Aufführung von Kinderliedern.

Kostenlos

Italiano :

Spettacolo realizzato da Poil à gratter

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 14.30, presso la sala del villaggio di Val d’Ajol.

Spettacolo di canzoni per bambini.

Gratuito

Espanol :

Espectáculo de Poil à gratter

Miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 14.30 h, en el ayuntamiento de Val d’Ajol.

Espectáculo de canciones para niños.

Gratis

