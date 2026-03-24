Spectacle Raplapla et Miligram Salle des fêtes Mairé-Levescault
Spectacle Raplapla et Miligram Salle des fêtes Mairé-Levescault vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Raplapla et Miligram
Salle des fêtes 79190 Impasse du Pigeonnier Mairé-Levescault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Spectacle Raplapla et Miligram
Vendredi 3 avril
à 18h et à 19h
Salle des fêtes de Mairé-l’Evescault
Raplapla, par La Compagnie Cirque en scène
à partir de 2 ans
durée 30min
Spectacle poétique et humoristique. Venez voyager dans ce petit monde fait e papier et de pliages où tout est merveilleux, tout est possible.
Miligram, par La Compagnie La Chaloupe
à partir de 6 ans
durée 40min
Miligram est fan de shérérazade et, comme elle, il souhaite, en toute simplicité, sauver le monde, en racontant des histoires palpitantes toutes les nuits.
Organisé par le Foyer Rural .
Salle des fêtes 79190 Impasse du Pigeonnier Mairé-Levescault 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 09 23 00
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English : Spectacle Raplapla et Miligram
L’événement Spectacle Raplapla et Miligram Mairé-Levescault a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pays Mellois