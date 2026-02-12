Spectacle RATTRAPAGE, des poèmes m’habitent Salle des fêtes Saint-Aubin-sur-Loire

Spectacle RATTRAPAGE, des poèmes m’habitent

Salle des fêtes LE BOURG Saint-Aubin-sur-Loire Saône-et-Loire

Dimanche 01 mars à SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE, salle des fêtes à 17 H.

RATTRAPAGE, des poèmes m’habitent par La Ben Compagnie et Le Théâtre en Pierres Dorées . Réservation conseillée.

Après le spectacle Devos, Rêvons de Mots avec Benjamin Kérautret et Damien Gouy, retrouvez la même équipe pour un spectacle jubilatoire rempli d’humour et de poésie, une ode à la vie et aux mots…

A ne pas manquer !

A première vue, il peut sembler bougon ce professeur au long manteau qui apparaît cartable à la main, pour débuter son cours de littérature à des élèves qui ne sont autres que le public ! Il va débuter à son grand regret l’unique cours de rattrapage de littérature dont le sujet est la poésie.

Mais petit à petit en sa compagnie, on voyage au marché de Brive-la-Gaillarde avec l’ami Brassens. On est bouleversé, à nouveau, par les paroles de la grande Barbara. On s’imagine Cyrano transi sous les fenêtres de sa tendre Roxane. Et on a nous aussi envie de sauter sur ce bureau comme le fameux professeur du Cercle des poètes disparus !

Un cours de Rattrapage qui entraîne le public dans un tourbillon d’émotions dont on n’a qu’une envie, c’est qu’il continue encore et encore !

Durée du spectacle 1h tout public

Jeu Benjamin Kerautret. Mise en scène Damien Gouy. Lumière Georges Antoine Labbaye

Présentation du spectacle par Benjamin Kérautret Les Marronniers Curieux Rattrapage. Des poèmes m’habitent ! YouTube

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-56-90 ou culture@cceals.fr. .

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-56-90 ou culture@cceals.fr

