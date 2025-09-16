Spectacle « RAW » Evron Évron

Spectacle « RAW » Evron Évron jeudi 15 janvier 2026.

Spectacle « RAW »

Evron Avenue des Sports Évron Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 22:00:00

2026-01-15

« C’est hip-hop, c’est brut, ça sort comme ça sort »

Raw, ça veut dire brut, cru, sans manière. Ce spectacle en face-à-face avec le public dresse le portrait de quatre danseuses qui se livrent sans détour, à travers leurs histoires personnelles et leur univers celui du hip-hop.

Entre fêlures intimes et sexisme, elles s’expriment avec puissance directement à vous spectateurs, mêlant la parole au mouvement.

Techniques affûtées krump, freestyle, popping elles imposent leur force et leur intensité. C’est généreux, percutant, viscéral… c’est Raw.

A partir de 8 ans, organisé par le Pôle culturel des Coëvrons. .

+33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

« It’s hip-hop, it’s raw, it comes out the way it comes out. »

German :

« Es ist Hip-Hop, es ist roh, es kommt heraus, wie es herauskommt »

Italiano :

« È hip-hop, è crudo, viene fuori come viene fuori »

Espanol :

« Es hip-hop, es crudo, sale como sale »

