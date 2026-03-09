Spectacle Raz le pick-up Salle des Rencontres Brussey

Spectacle Raz le pick-up

Spectacle Raz le pick-up , écriture et jeu Jérôme Rousselet. Dans un parc matériel de vente, début des années 2000, des machines d’occasions (ensileuse, moissonneuse, tracteur et benne) commentent le monde agricole d’aujourd’hui avec lucidité, causticité et humour… .

Salle des Rencontres Rue du Moulin Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49 contact@cpie-brussey.com

