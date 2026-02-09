SPECTACLE RECICLATGE

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Spectacle humoristique occitan

Le conteur et chanteur occitan Jean-Louis Courtial vous donne rendez-vous pour son spectacle Reciclatge Recyclage , une création vivante et joyeuse mêlant théâtre et musique.

Entre deux langues, le français et l’occitan, l’artiste joue avec les mots, les sons et les situations pour raconter, jouer et faire rire (per jogar e per rire), dans un esprit à la fois poétique, malicieux et profondément humain. .

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 07 70 34 75 jean.burc@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Occitan comedy show

L’événement SPECTACLE RECICLATGE Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC