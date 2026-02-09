SPECTACLE RECICLATGE Saint-Étienne-de-Gourgas
SPECTACLE RECICLATGE Saint-Étienne-de-Gourgas samedi 14 février 2026.
SPECTACLE RECICLATGE
La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Spectacle humoristique occitan
Le conteur et chanteur occitan Jean-Louis Courtial vous donne rendez-vous pour son spectacle Reciclatge Recyclage , une création vivante et joyeuse mêlant théâtre et musique.
Entre deux langues, le français et l’occitan, l’artiste joue avec les mots, les sons et les situations pour raconter, jouer et faire rire (per jogar e per rire), dans un esprit à la fois poétique, malicieux et profondément humain. .
La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 07 70 34 75 jean.burc@wanadoo.fr
English :
Occitan comedy show
