Spectacle Reciclatge Toulonjac samedi 11 avril 2026.
Centre bourg Toulonjac Aveyron
Gratuit
Gratuit moins de 13 ans
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Par le conteur et chanteur occitan Jean-Louis Courtial.
Un spectacle plein d’humour, de chansons et de contes ou le français et l’occitan vont vivre ensemble pour nous faire rire ! .
Centre bourg Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 27 33 06 01 legerfaut@orange.fr
English :
By Occitan storyteller and singer Jean-Louis Courtial.
L’événement Spectacle Reciclatge Toulonjac a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)