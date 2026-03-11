Spectacle Reciclatge Toulonjac

Spectacle Reciclatge Centre bourg Toulonjac 2026-04-11

Spectacle Reciclatge Toulonjac samedi 11 avril 2026.

Spectacle Reciclatge

Centre bourg Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit moins de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Par le conteur et chanteur occitan Jean-Louis Courtial.
Un spectacle plein d’humour, de chansons et de contes ou le français et l’occitan vont vivre ensemble pour nous faire rire !   .

Centre bourg Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 27 33 06 01  legerfaut@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Occitan storyteller and singer Jean-Louis Courtial.

L’événement Spectacle Reciclatge Toulonjac a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

Prochains événements à Toulonjac