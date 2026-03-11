Spectacle Reciclatge Toulonjac

Spectacle Reciclatge

Centre bourg Toulonjac Aveyron

Par le conteur et chanteur occitan Jean-Louis Courtial.

Un spectacle plein d’humour, de chansons et de contes ou le français et l’occitan vont vivre ensemble pour nous faire rire ! .

Centre bourg Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 27 33 06 01 legerfaut@orange.fr

By Occitan storyteller and singer Jean-Louis Courtial.

