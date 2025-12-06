Spectacle Reclaim Compagnie théâtre d’un jour Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Inspiré d’un rituel d’Asie centrale, Reclaim n’est pas un simple spectacle c’est une véritable expérience collective unique que l’on traverse. Une chanteuse lyrique, deux violoncellistes et cinq circassiens acrobates font voyager le public dans un concentré d’émotions la violence, la peur, l’apaisement, l’émerveillement et bien plus encore.

Comédien et metteur en scène, Patrick Masset a fondé le Théâtre d’Un Jour en 1994. Son dernier projet, Reclaim, propose une expérience inédite, à part des spectacles de cirque habituels, pour un public averti à partir de 14 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

