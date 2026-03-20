Spectacle Reconnecte-moi au Haras National d’Hennebont Rue Victor Hugo Hennebont

Spectacle Reconnecte-moi au Haras National d’Hennebont

Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Pendant les vacances de printemps, un nouveau spectacle s’offre à vous au Haras National d’Hennebont Reconnecte-moi de la compagnie @nagaika_tribe ✨

Dans un monde où le virtuel tend à remplacer le réel, le cheval surgit comme un allié essentiel il nous ramène ici et maintenant, dans la présence, dans le souffle.

Les différents espaces de visite, le snack L’Étrier, le Jardin des équi’curieux seront ouverts, et vous pourrez assister à des animations

Réservations en ligne .

Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 2 97 89 40 30

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English :

L’événement Spectacle Reconnecte-moi au Haras National d’Hennebont Hennebont a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 56