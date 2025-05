SPECTACLE RECORD A BATTRE – Mazères-sur-Salat, 16 mai 2025 18:30, Mazères-sur-Salat.

Haute-Garonne

SPECTACLE RECORD A BATTRE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Spectacle de Sylvain Fokus Record à Battre ! C’est un spectacle interactif où les enfants sont amenés à se poser des questions, participer et rêver. Clown, jonglage, magie, ces univers s’entremêlent teintés de douce folie et d’humour.

Aujourd’hui, ce n’est pas un spectacle que vous êtes venus voir…

Vous êtes venus voir Sylvain Fokus, champion du monde de kaplas, qui va tenter de battre son propre record sous vos yeux construire une tour de plus de 6 mètres 57 !

Malheureusement, petit imprévu. Il a beaucoup de retard … C’est alors son assistant, un peu maladroit, qui va devoir faire patienter le public … tant bien que mal. .

L’USINEUSE

Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie contact@lusineuse.fr

English :

Show by Sylvain Fokus Record to Beat! This is an interactive show where children are encouraged to ask questions, participate and dream. Clowning, juggling, magic, these worlds intermingle, tinged with gentle madness and humor.

German :

Sylvain Fokus’ Show Record to Batter! Es handelt sich um eine interaktive Show, in der die Kinder dazu gebracht werden, Fragen zu stellen, mitzumachen und zu träumen. Clown, Jonglage, Zauberei diese Welten vermischen sich, gefärbt von sanftem Wahnsinn und Humor.

Italiano :

Spettacolo di Sylvain Fokus Un record da battere! È uno spettacolo interattivo in cui i bambini sono incoraggiati a fare domande, a partecipare e a sognare. Clownerie, giocoleria, magia, questi mondi si mescolano tra loro, con un tocco di dolce follia e umorismo.

Espanol :

Espectáculo de Sylvain Fokus ¡Récord a batir! Es un espectáculo interactivo en el que se anima a los niños a hacer preguntas, participar y soñar. Payasos, malabares, magia, estos mundos se entremezclan, teñidos de suave locura y humor.

L’événement SPECTACLE RECORD A BATTRE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE