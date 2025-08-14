Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre eco-Camping L’alternatif Huriel
Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre eco-Camping L’alternatif Huriel jeudi 14 août 2025.
Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre Jeudi 14 août, 20h30 eco-Camping L’alternatif Allier
Début : 2025-08-14T20:30:00 – 2025-08-14T21:00:00
Fin : 2025-08-14T20:30:00 – 2025-08-14T21:00:00
RECYCLISTE – 2ème Tour !!
Après le succès de la tournée d’été 2024, une nouvelle chance de voir ou revoir le spectacle RECYCLISTE avec Jonas et son assistante.
8 dates en août, dans 8 lieux différents de l’Allier !
Spectacle gratuit, tout public ‼️
♻️ 1er août, 19H au Plan d’eau de Saint Clément (Restauration avec le Snack)
♻️ 2 août, 21H à Châtel Montagne au Camping retro passion (Soirée Pizza)
♻️ 5 août, 20H à Ebreuil au Camping des Nières (Soirée Moules frites dès 19H)
♻️ 6 août, 15H30 à Vichy au Centre social René Barjavel
♻️ 6 août, 20H30 à Lapalisse au Camping de la Route Bleue Lapalisse (Restauration sur place)
♻️ 8 août, 21H à Saint-Yorre au Camping de Saint-Yorre (Vichy Aventure vous propose une soirée Moules frites dès 19H)
♻️ 13 août, 21H à Gannat au Camping Le Mont (Restauration Food truck sur place)
♻️ 14 août, 20H30 à Huriel au eco-Camping L’alternatif (Restauration sur place)
Production de Procédé Zèbre
Avec Arnaud Redon, Frederique Mille
Mise en scène : Fabrice Dubusset
Régie : Pierre Valente
Production : Nina Glaab
Dans le cadre de l’été culturel initié par la DRAC Auvergne Rhône Alpes. Avec l’aide de la Ville de Vichy et active du Centre Social René-Barjavel et du Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise !
eco-Camping L’alternatif Rue du Moulin de Lyon, 03380 Huriel Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
© Procédé Zèbre