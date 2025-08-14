Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre eco-Camping L’alternatif Huriel

Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre eco-Camping L’alternatif Huriel jeudi 14 août 2025.

Spectacle « Recycliste » de la cie. Procédé Zèbre Jeudi 14 août, 20h30 eco-Camping L’alternatif Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-14T20:30:00 – 2025-08-14T21:00:00

Fin : 2025-08-14T20:30:00 – 2025-08-14T21:00:00

RECYCLISTE – 2ème Tour !!

Après le succès de la tournée d’été 2024, une nouvelle chance de voir ou revoir le spectacle RECYCLISTE avec Jonas et son assistante.

8 dates en août, dans 8 lieux différents de l’Allier !

Spectacle gratuit, tout public ‼️

♻️ 1er août, 19H au Plan d’eau de Saint Clément (Restauration avec le Snack)

♻️ 2 août, 21H à Châtel Montagne au Camping retro passion (Soirée Pizza)

♻️ 5 août, 20H à Ebreuil au Camping des Nières (Soirée Moules frites dès 19H)

♻️ 6 août, 15H30 à Vichy au Centre social René Barjavel

♻️ 6 août, 20H30 à Lapalisse au Camping de la Route Bleue Lapalisse (Restauration sur place)

♻️ 8 août, 21H à Saint-Yorre au Camping de Saint-Yorre (Vichy Aventure vous propose une soirée Moules frites dès 19H)

♻️ 13 août, 21H à Gannat au Camping Le Mont (Restauration Food truck sur place)

♻️ 14 août, 20H30 à Huriel au eco-Camping L’alternatif (Restauration sur place)

Production de Procédé Zèbre

Avec Arnaud Redon, Frederique Mille

Mise en scène : Fabrice Dubusset

Régie : Pierre Valente

Production : Nina Glaab

Dans le cadre de l’été culturel initié par la DRAC Auvergne Rhône Alpes. Avec l’aide de la Ville de Vichy et active du Centre Social René-Barjavel et du Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise !

eco-Camping L’alternatif Rue du Moulin de Lyon, 03380 Huriel Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

RECYCLISTE – 2ème Tour !!

© Procédé Zèbre