Spectacle Redouane Bougheraba Niort

Spectacle Redouane Bougheraba

50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 39 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.

Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.

Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Lieu l’Acclameur .

50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

