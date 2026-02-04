Spectacle Reflets de l’Est Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Spectacle Reflets de l’Est

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

45ème anniversaire de WIELICZKA Reflets de l’Est

Retrouvez le spectacle de gala du 45ème anniversaire de WIELICZKA, samedi 11 avril à 20h, au Centre Michel Bertelle de Blénod !

Pour ce jubilé, le groupe Wieliczka partagera la scène avec deux groupes de marque le groupe folklorique lorrain-alsacien La Kaul de Bertrange, qui mettront à l’honneur le folklore lorrain et alsacien, et le groupe Sloga de Nancy, qui présenteront des danses des Balkans (Serbie et Macédoine du Nord.

Ouverture de la billetterie à compter du 1er mars

Billetterie à l’entrée et sur réservation renseignements au 06 87 45 13 81Tout public

10 .

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 45 13 81

English :

45th anniversary of WIELICZKA ? Reflets de l’Est

Join us for WIELICZKA’s 45th anniversary gala show, Saturday April 11, 8pm, at the Centre Michel Bertelle in Blénod!

For this jubilee, the Wieliczka group will be sharing the stage with two outstanding groups: the Lorraine-Alsatian folk group La Kaul from Bertrange, who will be showcasing Lorraine and Alsace folklore, and the Sloga group from Nancy, who will be presenting dances from the Balkans (Serbia and Northern Macedonia).

Ticket sales open March 1

Tickets on sale at the entrance and by reservation? information on 06 87 45 13 81

