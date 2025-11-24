Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Regards croisés Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire

Spectacle Regards croisés

Foyer municipal Attention travaux centre bourg, parkings route de la Valloire avec accès direct à la salle ! Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Spectacle autour du hanicap.
Foyer municipal Attention travaux centre bourg, parkings route de la Valloire avec accès direct à la salle ! Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83  assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

A show about disability.

German :

Aufführung rund um das Thema Behinderung.

Italiano :

Uno spettacolo sulla disabilità.

Espanol :

Un espectáculo sobre la discapacidad.

L’événement Spectacle Regards croisés Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche