Spectacle Regards croisés

Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Spectacle autour du hanicap.

English :

A show about disability.

German :

Aufführung rund um das Thema Behinderung.

Italiano :

Uno spettacolo sulla disabilità.

Espanol :

Un espectáculo sobre la discapacidad.

