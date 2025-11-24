Spectacle Regards croisés Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire
Spectacle Regards croisés Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire lundi 24 novembre 2025.
Spectacle Regards croisés
Foyer municipal Attention travaux centre bourg, parkings route de la Valloire avec accès direct à la salle ! Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Spectacle autour du hanicap.
.
Foyer municipal Attention travaux centre bourg, parkings route de la Valloire avec accès direct à la salle ! Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr
English :
A show about disability.
German :
Aufführung rund um das Thema Behinderung.
Italiano :
Uno spettacolo sulla disabilità.
Espanol :
Un espectáculo sobre la discapacidad.
L’événement Spectacle Regards croisés Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche