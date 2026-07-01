AGENDA · Le Pailly
Spectacle « Règlements de contes au château du Pailly » Le Pailly
vendredi 17 juillet 2026 · Le Pailly
Informations pratiques
Le Pailly
Spectacle « Règlements de contes au château du Pailly »
Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25
Tout public
Spectacle au Chateau du Pailly .
Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr
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English :
L’événement Spectacle « Règlements de contes au château du Pailly » Le Pailly a été mis à jour le 2026-07-05 par Antenne Vannerie-Amance