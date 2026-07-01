Informations pratiques

Le Pailly

Spectacle « Règlements de contes au château du Pailly »

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25

Tout public

Spectacle au Chateau du Pailly .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Spectacle « Règlements de contes au château du Pailly » Le Pailly a été mis à jour le 2026-07-05 par Antenne Vannerie-Amance