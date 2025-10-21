Spectacle Rémi comptine Totomobile en fête Rue du Stade Avermes

Spectacle Rémi comptine Totomobile en fête

Rue du Stade Isléa Avermes Allier

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Venez (re) découvrir les plus belles comptines à mimer et de nouvelles chansons gestuelles et participatives, avec REMI et la vraie Totomobile des comptines sur scène, qui parle, chante et s’illumine ! Un beau moment de partage en famille

Rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 56 61 92 contact@formulette.fr

English :

Come and (re)discover the most beautiful nursery rhymes to mime and new songs with gesture and participation, with REMI and the real Nursery Rhymes Totomobile on stage, talking, singing and lighting up! A great time for all the family!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie (wieder) die schönsten Kinderreime zum Nachahmen und neue Lieder mit Gesten und zum Mitmachen, mit REMI und dem echten Totomobil der Kinderreime auf der Bühne, das spricht, singt und leuchtet! Ein schöner Moment für die ganze Familie

Italiano :

Vieni a (ri)scoprire le più belle filastrocche da mimare e nuove canzoni con movimento e partecipazione, con REMI e la vera Totomobile delle Filastrocche in scena, che parla, canta e si illumina! Un grande momento per tutta la famiglia

Espanol :

Ven a (re)descubrir las canciones infantiles más bonitas con mímica y nuevas canciones con movimiento y participación, con REMI y el auténtico Totomóvil de las Rimas Infantiles en el escenario, ¡hablando, cantando e iluminando! Un gran momento para toda la familia

