Spectacle Rémi comptines « Totomobile en fête » Bar-sur-Seine samedi 27 septembre 2025.

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27

Le tout nouveau spectacle de Rémi, de nouvelles aventures avec la Totomobile !

Après le succès de la tournée « La Totomobile entre en scène », retrouvez Rémi et la Totomobile dans « Totomobile en fête » une re-découverte du Pays des Comptines, avec de nouvelles chansons et un nouveau décor, et toujours avec vos comptines préférées.

Les lumières s’allument, et le voyage commence… Notre route passera par la maison toute ronde, où nous rendrons visite à la sorcière Grabouilla ; les petits pouces dansent et les mains virevoltent pour accompagner petits poissons et le grand cerf jusqu’à l’école des comptines, une école où adultes et enfants chantent et participent ensemble ! Avec les crocodiles et tous leurs amis, rejoignez Rémi et la Totomobile, qui parle, chante, s’illumine… pour la plus grande fête des comptines !

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants… bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde !

Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable pour les petits.

A savoir le spectacle est en configuration assise. Les places sont payantes pour les enfants à partir de 1 an. Les plus jeunes bébés, de la naissance à 11 mois, sont bien sûr les bienvenus (réservez un billet gratuit, un justificatif vous sera demandé à l’entrée). .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 19 56 61 92 contact@formulette.fr

