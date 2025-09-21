Spectacle Remueurs de méninge Crossac
Spectacle Remueurs de méninge Crossac dimanche 21 septembre 2025.
Spectacle Remueurs de méninge
Parc de la Gagnerie Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez passer un après-midi détente au parc de la Gagnerie !
Pour cette 3ème édition, nous vous proposons 2 spectacles et une animation.
Retrouvez le programme de l’après-midi
14: 20 Les randonneurs
Spectacle tout public, familial, durée 50 min
16h Face aux arbres
A partir de 6 ans, durée 40 min
.
Parc de la Gagnerie Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Remueurs de méninge Crossac a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44