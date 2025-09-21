Spectacle Remueurs de méninge Crossac

Parc de la Gagnerie Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Venez passer un après-midi détente au parc de la Gagnerie !

Pour cette 3ème édition, nous vous proposons 2 spectacles et une animation.

Retrouvez le programme de l’après-midi

14: 20 Les randonneurs 
Spectacle tout public, familial, durée 50 min
16h  Face aux arbres
A partir de 6 ans, durée 40 min

Parc de la Gagnerie Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

