Spectacle Remueurs de méninge Crossac

Spectacle Remueurs de méninge

Parc de la Gagnerie Crossac Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Venez passer un après-midi détente au parc de la Gagnerie !

Pour cette 3ème édition, nous vous proposons 2 spectacles et une animation.

Retrouvez le programme de l’après-midi

14: 20 Les randonneurs

Spectacle tout public, familial, durée 50 min

16h Face aux arbres

A partir de 6 ans, durée 40 min

Parc de la Gagnerie Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

