Spectacle: Renaître Altkirch

Spectacle: Renaître Altkirch mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle: Renaître

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le récit intime et le récit populaire Renaître est le récit de Marion Bartoli, la joueuse de tennis que tout le monde connaît grâce à son exploit physique et sportif, sans que nous connaissions le trajet intime qu’elle nous révèle.

J’aimerais que Renaître nous rassemble, nous fédère, nous permette de dépasser les habituels clivages sport culture, amateurs professionnels, winner looser et nous fasse entendre que derrière le drame intime il y a l’histoire collective. Laure Werckman, idée originale, adaptation et mise en scène

Le récit intime et le récit populaire Renaître est le récit de Marion Bartoli, la joueuse de tennis que tout le monde connaît grâce à son exploit physique et sportif, sans que nous connaissions le trajet intime qu’elle nous révèle. Son texte, écrit à la première personne du singulier, redonne la place à cette part manquante du récit médiatique et populaire.

Spectacle labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Compagnie Lucie Warrant

Présenté dans le cadre de La Filature Nomade

.

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04

English :

The intimate story and the popular story Reborn is the story of Marion Bartoli, the tennis player everyone knows from her physical and sporting achievements, but we don?t know the intimate journey she reveals to us.

German :

Die intime und die populäre Erzählung Wiedergeburt ist die Erzählung von Marion Bartoli, der Tennisspielerin, die jeder aufgrund ihrer körperlichen und sportlichen Leistung kennt, ohne dass wir die intime Reise kennen, die sie uns offenbart.

Italiano :

La storia intima e la storia popolare Rebirth è la storia di Marion Bartoli, la tennista che tutti conoscono per i suoi successi fisici e sportivi, ma di cui non conosciamo il percorso intimo che ci rivela.

Espanol :

La historia íntima y la historia popular Renacer es la historia de Marion Bartoli, la tenista que todo el mundo conoce por sus logros físicos y deportivos, pero desconocemos el viaje íntimo que nos revela.

L’événement Spectacle: Renaître Altkirch a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Sundgau