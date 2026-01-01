SPECTACLE RENÉ L’IMMORTEL Salle de la Cour du Pain Frossay

SPECTACLE RENÉ L’IMMORTEL

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-03 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-10 2026-02-13 2026-02-14

La troupe de la Cour du Pain de Frossay vous propose de découvrir René l’Immortel, une pièce de Michel Bichon, portée par une mise en scène soignée et une troupe passionnée.

L’action se déroule au château de Nouloup, où vit le duc Delaroche Debouteville, un personnage très âgé dont l’âge exact demeure un mystère. Autour de lui gravite son fils, Verreux, notaire et joueur invétéré, déjà prêt à convoiter l’héritage paternel. Mais entre calculs, impatience et situations inattendues, rien ne se passe jamais comme prévu… Une intrigue pleine de rebondissements, mêlant humour, tendresse et quiproquos.

Ils seront onze comédiens sur scène pour donner vie à cette histoire. Les décors, entièrement réalisés à la main, ont été conçus par sept décorateurs, anciens acteurs de la troupe, offrant au spectacle une atmosphère authentique et immersive.

️ Réservations

À partir du 10 janvier, les mardis et vendredis de 16h30 à 18h, et les samedis de 10h à 12h, directement à la salle de la Cour du Pain, ou par téléphone au 02 40 27 08 97, aux mêmes horaires.

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour partager un beau moment de théâtre en famille ou entre amis ! .

Salle de la Cour du Pain 14 rue Antoine de Saint-Exupéry Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 08 97

