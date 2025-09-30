Spectacle repas Entre lien et chou Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Spectacle repas Entre lien et chou Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé mardi 30 septembre 2025.

Spectacle repas Entre lien et chou

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 19:30:00

fin : 2025-09-30 21:30:00

Date(s) :

2025-09-30

Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté. Les artistes partagent leur version épique et trépidante de La Soupe au Caillou pendant que la soupe confectionnée collectivement mijote. La dégustation délie les langues et ravie les papilles. Une invitation à se laisser entraîner de nouveau par une musique, un conte, un chant, une marionnette, un refrain, un poème, une rengaine… à connaître et reconnaître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi.

Jour de fête.

Venez avec un légume à partager ! .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle repas Entre lien et chou Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Destination Pays Bigouden Sud