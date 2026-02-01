Spectacle repas Steampunk Verdun

Spectacle repas Steampunk

6 Rue de ru Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

58

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-02-18 01:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Soirée Steampunk au Lieu à Verdun ! Quand la gastronomie rencontre l’univers steampunk!

Les élèves de Terminale BTS MHR du lycée Nicole Mangin, site Lycée professionnel Alain-Fournier de Verdun et leur association Ja&Ga, en collaboration avec LE LIEU Verdun , vous embarquent pour une soirée audacieuse aux saveurs torréfiées et boisées. Une expérience intense, créative et résolument hors du temps !

N’oubliez pas de réserver, places limitées.Adultes

58 .

6 Rue de ru Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 52 01 74 16 association.jaga@gmail.com

English :

Steampunk evening at Le Lieu in Verdun! Gastronomy meets steampunk!

Terminale BTS MHR students from Lycée Nicole Mangin, on the Lycée professionnel Alain-Fournier site in Verdun, and their association Ja&Ga, in collaboration with LE LIEU Verdun , invite you on board for a daring evening of woody, roasted flavors. An intense, creative and timeless experience!

Don’t forget to book, places are limited.

