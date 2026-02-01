Spectacle reporté Meeting Poétique Compagnie Du Tout Vivant Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Spectacle reporté Meeting Poétique Compagnie Du Tout Vivant Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 21 février 2026.
Spectacle reporté Meeting Poétique Compagnie Du Tout Vivant
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-21 20:30:00
2026-02-21
Pour lancer une balle et qu’elle nous revienne. Meeting poétique sur le pouvoir de la parole.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Spectacle reporté Meeting Poétique Compagnie Du Tout Vivant
To throw a ball and have it come back to us. A poetic meeting on the power of words.
