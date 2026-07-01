AGENDA · Grosley-sur-Risle
Spectacle : représentation théâtrale autour des œuvres de Maupassant, Église Saint-Léger, Grosley-sur-Risle
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Léger · Grosley-sur-Risle
Informations pratiques
Spectacle : représentation théâtrale autour des œuvres de Maupassant Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Léger Eure
Durée 1h, 70 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Représentation théâtrale autour des oeuvres de Maupassant
Église Saint-Léger Rue de l’Eglise, 27170 Grosley-sur-Risle, France Grosley-sur-Risle 27170 Eure Normandie 07 62 59 91 53 Ouverture les dimanches après-midi en juillet et août, sur demande hors saison estivale.
Représentation théâtrale autour des oeuvres de Maupassant