Spectacle : représentation théâtrale autour des œuvres de Maupassant, Église Saint-Léger, Grosley-sur-Risle

Informations pratiques

Spectacle : représentation théâtrale autour des œuvres de Maupassant Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Léger Eure

Durée 1h, 70 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Représentation théâtrale autour des oeuvres de Maupassant

Église Saint-Léger Rue de l’Eglise, 27170 Grosley-sur-Risle, France Grosley-sur-Risle 27170 Eure Normandie 07 62 59 91 53 Ouverture les dimanches après-midi en juillet et août, sur demande hors saison estivale.

Représentation théâtrale autour des oeuvres de Maupassant