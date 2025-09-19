Spectacle Ressacs Place Bernard Moitessier La Rochelle

Spectacle Ressacs Place Bernard Moitessier La Rochelle vendredi 19 septembre 2025.

Spectacle Ressacs

Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

En Prélude au MM Festival, il Convito propose un concert lecture autour du dernier recueil publié par l’écrivain rochelais Sébastien Minaux.

Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Show Ressacs

As a prelude to the MM Festival, il Convito offers a concert-reading based on the latest collection published by the writer from La Rochelle, Sébastien Minaux.

German : Show Ressacs

Als Auftakt zum MM Festival veranstaltet il Convito eine Konzertlesung rund um die letzte veröffentlichte Sammlung des aus Rochester stammenden Schriftstellers Sébastien Minaux.

Italiano :

Come preludio al MM Festival, il Convito propone una lettura-concerto basata sull’ultima raccolta pubblicata dallo scrittore di La Rochelle, Sébastien Minaux.

Espanol : Espectaculo Ressacs

Como preludio del Festival MM, il Convito ofrece un concierto-lectura basado en la última colección publicada por el escritor de La Rochelle Sébastien Minaux.

