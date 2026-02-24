Spectacle Reste avec nous

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

D’après l’œuvre d’Henri Guillemin, avec Christian NARDIN.

Adaptée d’une nouvelle de l’historien Henri Guillemin parue en 1944, cette pièce propose une nouvelle perception de la Passion du Christ, à hauteur d’homme. Un brave savetier, Elias Achim, témoin oculaire de la passion, relate ce qu’il a vu et ressenti à un de ses proches. Son meilleur ami, arrêté après l’échauffourée des marchands du temple, a été jugé et crucifié avec Jésus, incarnant ainsi le bon larron. J’interprète le témoin de la passion avec musique d’introduction, costume et décor symbolique. Il ne s’agit pas de faire du théâtre mais de donner le sentiment d’un témoignage proche, pudique, profond, capable de toucher le public sur un sujet de fond, qu’on soit croyant ou pas. Christian NARDIN. .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Reste avec nous Reutenbourg a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région