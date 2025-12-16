Spectacle Reste et Dérive Melle

Spectacle Reste et Dérive

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Reste et dérive est une forme de ciné-concert insolite et performatif, avec deux régies sur scène l’une lumière et photographique, l’autre sonore et musicale. C’est un spectacle au récit polyphonique qui se questionne sur l’errance urbaine choisie, au féminin.

Première partie Performance par la cie MastoCK (Carine Kermin)

Une jeune femme n’arrive pas à rentrer chez elle, où rien ne l’attend. Dans ce moment de suspens, elle croise la trajectoire errante de Lise, et décide de la suivre, quelques semaines. Plus tard, elle fait le récit de leur rencontre, des paysages traversés entre Douarnenez et Nantes, et des gens qu’elles ont croisés. .

English : Spectacle Reste et Dérive

