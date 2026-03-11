Spectacle : Resto dingo ! Le Moulin à Café Paris

Samedi 4 avril

Sébastien Petiot est à la fois auteur, comédien et clown professionnel. Il est atteint de schizophrénie, diagnostiqué depuis 2014, à l’âge de 42 ans. Aujourd’hui, dans un monde en manque d’information sur la santé mentale et dans lequel elle pâtit du regard oblique de la société, le spectacle Resto Dingo offre une expérience unique dans le vécu de la maladie.

Qui mieux que le clown peut rire de lui-même et rire des autres, qui mieux que le clown permet de rire ensemble ?

L’écriture poétique et absurde de Sébastien met en lumière notamment avec légèreté et profondeur une maladie mal connue.

Dès 8 ans

Être dans son assiette pour servir les clients, ce n’est pas de la tarte. Béchamel est le serveur historique du Sun Beach, frappé à force de servir des cafés, renversé à force de servir des crèmes, sous pression à force de servir des bières. Il fait parfois des remarques philosophiques à ses clients.

Sortie au chapeau.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

