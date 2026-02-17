Spectacle Retour de Flamme Chartres
Spectacle Retour de Flamme Chartres vendredi 10 avril 2026.
Spectacle Retour de Flamme
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 21:45:00
Date(s) :
2026-04-10
Pour une femme, il est toujours plus facile de dire ses quatre vérités à son mari quand il est absent !…
Car l’amour, c’est aussi savoir enterrer les vieilles querelles en brûlant la vie par les deux bouts ! Un décor propice aux confessions piquantes, aux règlements de comptes, et à une bonne dose de folie. À partir de 14 ans. 17 .
English :
For a wife, it’s always easier to tell her husband the truth when he’s away!…
