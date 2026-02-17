Spectacle Retour de Flamme Chartres

Spectacle Retour de Flamme

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Vendredi 2026-04-10 20:30:00

2026-04-10 21:45:00

2026-04-10

Pour une femme, il est toujours plus facile de dire ses quatre vérités à son mari quand il est absent !…

Car l’amour, c’est aussi savoir enterrer les vieilles querelles en brûlant la vie par les deux bouts ! Un décor propice aux confessions piquantes, aux règlements de comptes, et à une bonne dose de folie. À partir de 14 ans. 17 .

For a wife, it’s always easier to tell her husband the truth when he’s away!…

