SPECTACLE RETOUR SUR LE BABEL TOUR THEATER Frontignan

Frontignan

1 spectacle, 28 pays, 50 000 km, 12 mois et 1 ado !Venez découvrir le spectacle Ismaël in Paris, récit initiatique qui célèbre le passage de l’enfance à l’adolescence, et l’incroyable périple de la famille Bel Hadj partie de Frontignan en août 2024 pour une tournée d’un an à travers le monde. The Babel tour theater c’est l’histoire du voyage extraordinaire d’une famille d’artistes de théâtre Estelle, Mansour et leur fils Ismaël. Trois baladins qui ont entrepris de créer un spectacle qui va au-delà des barrières de la langue et de le présenter partout, à tous, afin d’aller à la rencontre des publics éloignés du théâtre. De retour en France, ils viendront nous présenter leur spectacle et nous raconter leur odyssée. .

1 show, 28 countries, 50,000 km, 12 months and 1 teenager!

1 Show, 28 Länder, 50.000 km, 12 Monate und 1 Teenager!

1 spettacolo, 28 paesi, 50.000 km, 12 mesi e 1 adolescente!

1 espectáculo, 28 países, 50.000 km, 12 meses y ¡1 adolescente!

