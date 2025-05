Spectacle « Rêve » – Saint-Affrique, 6 juin 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Spectacle « Rêve » Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-07

2025-06-06

L’Association Coïncidanse et l’Académie Corune Sarrio vous propose leur gala de fin d’année !

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 07 46

English :

The Coïncidanse Association and the Corune Sarrio Academy present their end-of-year gala!

German :

Die Association Coïncidanse und die Académie Corune Sarrio laden Sie zu ihrer Jahresabschlussgala ein!

Italiano :

L’Associazione Coïncidanse e l’Accademia Corune Sarrio presentano il loro gala di fine anno!

Espanol :

¡La Asociación Coïncidanse y la Academia Corune Sarrio presentan su gala de fin de curso!

